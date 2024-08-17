У Києві впали уламки безпілотника – мер

Удень 17 серпня у Деснянському районі столиці в Дарницькому лісопарковому господарстві виявлено падіння уламків БпЛА.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко з посиланням на рятувальників

Деталі: Зазначається, що внаслідок уламків виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі.

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Загоряння ліквідували працівники лісопаркового господарства.

Тип безпілотника не вказаний.

Тривога у столиці вдень діяла з 12:59 до 13:28.

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Повітряні сили у цей час попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо: Сили ППО уночі на 17 серпня збили усі 14 запущених Росією "Шахедів".