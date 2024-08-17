В Киеве упали обломки беспилотника - мэр

Днем 17 августа в Деснянском районе столицы в Дарницком лесопарковом хозяйстве обнаружено падение обломков БпЛА.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на спасателей

Детали: Отмечается, что в результате обломков возникло возгорание травяного настила на небольшой площади.

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Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства.

Тип беспилотника не указан.

Тревога в столице днем действовала с 12:59 до 13:28.

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Воздушные силы в это время предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним: Силы ПВО в ночь на 17 августа сбили все 14 запущенных Россией "Шахедов".