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В Киеве упали обломки беспилотника - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 15:54
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
адрес Дарницкого лесопаркового хозяйства, скриншот

Днем 17 августа в Деснянском районе столицы в Дарницком лесопарковом хозяйстве обнаружено падение обломков БпЛА.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на спасателей

Детали: Отмечается, что в результате обломков возникло возгорание травяного настила на небольшой площади.

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Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства.

Тип беспилотника не указан.

Тревога в столице днем действовала с 12:59 до 13:28.

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Воздушные силы в это время предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним: Силы ПВО в ночь на 17 августа сбили все 14 запущенных Россией "Шахедов".

КиевбеспилотникиВиталий Кличко
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