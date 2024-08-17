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Росіяни поцілили по 9-поверхівці у Мирнограді, один загиблий, четверо поранених - ОВА

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 18:39
Росіяни поцілили по 9-поверхівці у Мирнограді, один загиблий, четверо поранених - ОВА
Фото: Донецька облпрокуратура

Увечері, 17 серпня російські війська атакували місто Мирноград Покровського району Донецької області авіабомбою "ФАБ-500" з УМПК, у результаті чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька облпрокуратура

Пряма мова: "Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку".

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Деталі: За його словами, достеменно відомо про трьох поранених. "Ймовірно, є й інші постраждалі — цю інформацію встановлюємо", - зазначив очільник ОВА.

Оновлено: Пізніше Філашкін повідомив, що наразі відомо про одну загиблу людину і ще четверо поранених.

У Донецькій облпрокуратурі повідомили, що росіяни скинули на Мирноград авіабомбу, попередньо, "ФАБ-500" з УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоповерховому будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки від отриманих травм, несумісних з життям, посеред вулиці загинув 78-річний містянин. Крім того, тілесні ушкодження дістали четверо цивільних – двоє жінок 40 та 56 років, а також двоє 37 та 69-річних чоловіків. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення, рвані і різані рани. Їм надано медичну допомогу.

Вибуховою хвилею у місті пошкоджено багатоповерхові будинки, кінотеатр, магазини та аптеку.

Нагадаємо: У Краматорську Донецької області 17 серпня російським ударом зруйновано житловий будинок, з-під завалів діставали людину – чоловік у важкому стані.

Донецька областьвійнажертви
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