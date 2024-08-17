Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне попали по 9-этажке в Мирнограде, один погибший, четверо раненых - ОВА

Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 18:39
Россияне попали по 9-этажке в Мирнограде, один погибший, четверо раненых - ОВА
Фото: Донецкая облпрокуратура

Вечером, 17 августа российские войска атаковали город Мирноград Покровского района Донецкой области авиабомбой "ФАБ-500" с УМПК, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Прямая речь: "Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку".

Реклама:
 

Детали: По его словам, точно известно о трех раненых. "Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем", - отметил глава ОВА.

Обновлено: Позже Филашкин сообщил, что на данный момент известно об одном погибшем человеке и еще четверо раненых.

В Донецкой облпрокуратуре сообщили, что россияне сбросили на Мирноград авиабомбу, предварительно, "ФАБ-500" с УМПК. Средство поражения попало по многоэтажному дому.

ВИДЕО ДНЯ

В результате атаки от полученных травм, несовместимых с жизнью, посреди улицы погиб 78-летний горожанин. Кроме того, телесные повреждения получили четверо гражданских - две женщины 40 и 56 лет, а также двое 37 и 69-летних мужчин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, рваные и резаные раны. Им оказана медицинская помощь.

Взрывной волной в городе повреждены многоэтажные дома, кинотеатр, магазины и аптека.

Напомним: В Краматорске 17 августа российским ударом разрушен жилой дом, из-под завалов достали мужчину, он в тяжелом состоянии.

Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Донецкая область
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
В трех областях от российской агрессии погибли и ранены более 30 гражданских
Россияне активно наступают на 3 направлениях – Генштаб
Последние новости
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Все новости...
Реклама:
Реклама: