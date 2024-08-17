Россияне попали по 9-этажке в Мирнограде, один погибший, четверо раненых - ОВА

Вечером, 17 августа российские войска атаковали город Мирноград Покровского района Донецкой области авиабомбой "ФАБ-500" с УМПК, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Прямая речь: "Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку".

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Детали: По его словам, точно известно о трех раненых. "Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем", - отметил глава ОВА.

Обновлено: Позже Филашкин сообщил, что на данный момент известно об одном погибшем человеке и еще четверо раненых.

В Донецкой облпрокуратуре сообщили, что россияне сбросили на Мирноград авиабомбу, предварительно, "ФАБ-500" с УМПК. Средство поражения попало по многоэтажному дому.

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В результате атаки от полученных травм, несовместимых с жизнью, посреди улицы погиб 78-летний горожанин. Кроме того, телесные повреждения получили четверо гражданских - две женщины 40 и 56 лет, а также двое 37 и 69-летних мужчин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, рваные и резаные раны. Им оказана медицинская помощь.

Взрывной волной в городе повреждены многоэтажные дома, кинотеатр, магазины и аптека.

Напомним: В Краматорске 17 августа российским ударом разрушен жилой дом, из-под завалов достали мужчину, он в тяжелом состоянии.