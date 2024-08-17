Зеленський: Плацдарм нашої присутності на Курщині стає сильнішим

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція Збройних сил у Курській області Росії триває так, як і розраховували, а плацдарм ЗСУ у регіоні "стає сильнішим".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні ж генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі".

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Деталі: За його словами, ЗСУ зміцнюють свою позиції. "Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам", - зазначив Зеленський.

Також президент подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", - вказав президент.

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Нагадаємо: Згідно із зібраними й проаналізованими даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжили просування в Курській області Росії, зокрема на південний схід від Суджі.