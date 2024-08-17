Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Плацдарм нашої присутності на Курщині стає сильнішим

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 20:06
Зеленський: Плацдарм нашої присутності на Курщині стає сильнішим
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція Збройних сил у Курській області Росії триває так, як і розраховували, а плацдарм ЗСУ у регіоні "стає сильнішим".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні ж генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі".

Реклама:

Деталі: За його словами, ЗСУ зміцнюють свою позиції. "Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам", - зазначив Зеленський.

Також президент подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших  цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", - вказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Згідно із зібраними й проаналізованими даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжили просування в Курській області Росії, зокрема на південний схід від Суджі.

ЗеленськийКурська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Сирський доповів Зеленському про зміцнення українських позицій на Курщині
ГУР успішно атакувало провайдера РФ, який надає послуги розробнику ядерних боєприпасів
Deep State: Ворог окупував Миколаївку на Донеччині
Генштаб: за добу відбулося 98 бойових зіткнень
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: