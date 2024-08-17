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Зеленский: Плацдарм нашего присутствия в Курской области становится сильнее

Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 20:06
Зеленский: Плацдарм нашего присутствия в Курской области становится сильнее
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция Вооруженных сил в Курской области России продолжается так, как и рассчитывали, а плацдарм ВСУ в регионе "становится сильнее".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня же генерал Сырский докладывал и о продолжении нашего движения в Курской области. Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи".

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Детали: По его словам, ВСУ укрепляют свою позиции. "Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает: всем солдатам, сержантам и командирам", - отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военных пленных.

"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", - указал президент.

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Напомним: Согласно собранным и проанализированным данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжили продвижение в Курской области России, в частности на юго-восток от Суджи.

ЗеленскийКурская область
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