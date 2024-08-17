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ISW: Українські війська просунулися на південний схід від Суджі на Курщині

Ольга Глущенко Субота, 17 серпня 2024, 03:56
ISW: Українські війська просунулися на південний схід від Суджі на Курщині
карта ISW

Згідно із зібраними й проаналізованими даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжили просування в Курській області Росії, зокрема на південний схід від Суджі.

Джерело: ISW

Дослівно: "Українські сили продовжили незначне просування на південний схід від Суджі 16 серпня на тлі продовження українських операцій у Курській області".

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Деталі: У звіті відзначають, що російські так звані військові блогери стверджують, що українські сили просунулися на схід від Мирного і на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі), а геолокаційні знімки, опубліковані 15 серпня, вказують на те, що українські війська нещодавно діяли в межах села Борки (на південний схід від Суджі).

Крім того, за їхніми даними, бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від Суджі біля Агронома та на південний схід від Суджі вздовж лінії Гир'ї-Комишне-Крупець-Спальне.

Разом з тим Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську бронетанкову атаку в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневого) та українські атаки на захід від Анастасіївки і на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневого і приблизно за 27 км від кордону).

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Російські блогери також стверджували, що війська РФ завдали ударів по українських силах, що діють поблизу Отруби (на південний захід від Кореневого і вздовж кордону).

Дослівно: "Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 серпня, вказують на те, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій межі українського просування в Курській області, в тому числі поблизу Суджі".

Деталі: Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжують просуватися в Курській області, і припустили, що вторгнення змусило Росію більш охоче розглядати можливість обміну військовополоненими.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив 16 серпня, що українські війська просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів у районах Курської області.

Ключові висновки ISW за 16 серпня:

  • Українські сили продовжили незначне просування на південний схід від Суджі 16 серпня на тлі триваючих українських операцій у Курській області.
  • За повідомленнями, українські удари зруйнували два мости в Глухівському районі Курської області.
  • Як повідомляється, під час нещодавніх прикордонних штурмів українські війська просунулися далі в західну частину Бєлгородської області, ніж повідомлялося раніше, але наявні повідомлення з відкритих джерел і свідчення вказують на те, що станом на 16 серпня українські війська більше не утримують позицій у Бєлгородській області.
  • Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжують просуватися в Курській області, і припустили, що це вторгнення змусило Росію більш охоче розглядати можливість обміну військовополоненими.
  • Управління Верховного комісара ООН з прав людини  звернулося до російської влади з проханням дозволити представникам ООН відвідати Брянську, Курську та Бєлгородську області в рамках моніторингової місії з прав людини.
  • Американські офіційні особи підтвердили, що політика США щодо здатності України використовувати надану США зброю для завдання ударів на великі відстані по російських військових об'єктах не змінилася, незважаючи на триваюче вторгнення України в Курську область.
  • За повідомленнями, Кремль звільнив колишнього радника міністра оборони Сергія Шойгу з питань інформаційної політики Андрія Ільницького, можливо, в рамках зусиль, спрямованих на передачу контролю над інформаційною політикою Росії у воєнний час від Міністерства оборони до Адміністрації президента Росії.
  • Нещодавно російські війська просунулися поблизу Часового Яру, Торецька і Покровська.
  • Російські так звані військові блогери заявили 16 серпня, що російські оператори безпілотників обмежують використання дронів Mavic на тлі заяв про те, що командування РФ змушує операторів або особисто платити за заміну безпілотників, втрачених поза боєм, або ризикувати бути відправленими до штурмового підрозділу як покарання за втрату БпЛА.

ISWКурська область війна
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