У МАГАТЕ заявили, що ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується після удару безпілотника поблизу станції 17 серпня.
Джерело: заява на сайті МАГАТЕ
Деталі: На окупованій ЗАЕС представникам місії МАГАТЕ повідомили про удар безпілотника, що стався за охоронною зоною станції.
Безпілотник нібито вибухнув поблизу ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі — єдиної лінії 750 кіловольт (кВ), що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.
Команда МАГАТЕ відвідала місце та помітила пошкодження, ймовірно, спричинені дроном, оснащеним вибухівкою. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС, а втім, удар стався по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС, зазначили в організації.
Після цього Гроссі заявив про загрозу ядерній безпеці та закликав сторони дотримуватися п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту ЗАЕС.
Пряма мова: "Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості усіх сторін".
Ще деталі: Команда МАГАТЕ повідомила, що протягом останнього тижня військова діяльність у районі ЗАЕС "була інтенсивною".
Представники організації чули часті вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях атомної від станції.
Нагадаємо:
- Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.
- Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні (споруді, призначеній для охолодження нагрітої в процесі роботи АЕС води) автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.
- Окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.
- Через пожежу на території Запорізької АЕС перевищень рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано, заявили в Міненерго.
- Експерти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де сталася пожежа.