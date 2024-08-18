У МАГАТЕ заявили, що ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується після удару безпілотника поблизу станції 17 серпня.

Джерело: заява на сайті МАГАТЕ

Деталі: На окупованій ЗАЕС представникам місії МАГАТЕ повідомили про удар безпілотника, що стався за охоронною зоною станції.

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Безпілотник нібито вибухнув поблизу ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі — єдиної лінії 750 кіловольт (кВ), що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ відвідала місце та помітила пошкодження, ймовірно, спричинені дроном, оснащеним вибухівкою. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС, а втім, удар стався по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС, зазначили в організації.

Після цього Гроссі заявив про загрозу ядерній безпеці та закликав сторони дотримуватися п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту ЗАЕС.

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Пряма мова: "Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості усіх сторін".

Ще деталі: Команда МАГАТЕ повідомила, що протягом останнього тижня військова діяльність у районі ЗАЕС "була інтенсивною".

Представники організації чули часті вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях атомної від станції.

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