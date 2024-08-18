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У МАГАТЕ заявили, що ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 01:42
У МАГАТЕ заявили, що ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується
Запорізька АЕС, фото з Вікіпедії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується після удару безпілотника поблизу станції 17 серпня.

Джерело: заява на сайті МАГАТЕ

Деталі: На окупованій ЗАЕС представникам місії МАГАТЕ повідомили про удар безпілотника, що стався за охоронною зоною станції.

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Безпілотник нібито вибухнув поблизу ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі — єдиної лінії 750 кіловольт (кВ), що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ відвідала місце та помітила пошкодження, ймовірно, спричинені дроном, оснащеним вибухівкою. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС, а втім, удар стався по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС, зазначили в організації.

Після цього Гроссі заявив про загрозу ядерній безпеці та закликав сторони дотримуватися п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту ЗАЕС.

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Пряма мова: "Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості усіх сторін".

Ще деталі: Команда МАГАТЕ повідомила, що протягом останнього тижня військова діяльність у районі ЗАЕС "була інтенсивною".

Представники організації чули часті вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях атомної від станції.

Нагадаємо:

  • Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.
  • Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні  (споруді, призначеній для охолодження нагрітої в процесі роботи АЕС води) автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції. 
  • Окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.
  • У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.
  • Через пожежу на території Запорізької АЕС перевищень рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано, заявили в Міненерго.
  • Експерти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де сталася пожежа.

МАГАТЕЗАЕС
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