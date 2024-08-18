В МАГАТЭ заявили, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной Запорожской АЭС ухудшается после удара беспилотника вблизи станции 17 августа.

Источник: заявление на сайте МАГАТЭ

Детали: На оккупированной ЗАЭС представителям миссии МАГАТЭ сообщили об ударе беспилотника, который произошел за охранной зоной станции.

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Беспилотник якобы взорвался вблизи прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - единственной линии 750 киловольт (кВ), обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ посетила место и заметила повреждения, вероятно, вызванные дроном, оснащенным взрывчаткой. Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС, впрочем, удар произошел по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС, отметили в организации.

После этого Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать пять конкретных принципов, установленных для защиты ЗАЭС.

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Прямая речь: "Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности всех сторон".

Еще детали: Команда МАГАТЭ сообщила, что в течение последней недели военная деятельность в районе ЗАЭС "была интенсивной".

Представители организации слышали частые взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях атомной от станции.

Напомним: