Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МАГАТЭ заявили, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 01:42
В МАГАТЭ заявили, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается
Запорожская АЭС, фото из Википедии

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной Запорожской АЭС ухудшается после удара беспилотника вблизи станции 17 августа.

Источник: заявление на сайте МАГАТЭ

Детали: На оккупированной ЗАЭС представителям миссии МАГАТЭ сообщили об ударе беспилотника, который произошел за охранной зоной станции.

Реклама:

Беспилотник якобы взорвался вблизи прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - единственной линии 750 киловольт (кВ), обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ посетила место и заметила повреждения, вероятно, вызванные дроном, оснащенным взрывчаткой. Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС, впрочем, удар произошел по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС, отметили в организации.

После этого Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать пять конкретных принципов, установленных для защиты ЗАЭС.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности всех сторон".

Еще детали: Команда МАГАТЭ сообщила, что в течение последней недели военная деятельность в районе ЗАЭС "была интенсивной".

Представители организации слышали частые взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях атомной от станции.

Напомним:

  • Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.
  • Начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне (сооружении, предназначенном для охлаждения нагретой в процессе работы АЭС воды) автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции. 
  • Оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.
  • В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.
  • Из-за пожара на территории Запорожской АЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано, заявили в Минэнерго.
  • Эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где произошел пожар.

МАГАТЭЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о звуках взрывов в районе ЗАЭС перед пожаром
В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС
Последние новости
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Все новости...
Реклама:
Реклама: