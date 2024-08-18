В МАГАТЭ заявили, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной Запорожской АЭС ухудшается после удара беспилотника вблизи станции 17 августа.
Источник: заявление на сайте МАГАТЭ
Детали: На оккупированной ЗАЭС представителям миссии МАГАТЭ сообщили об ударе беспилотника, который произошел за охранной зоной станции.
Беспилотник якобы взорвался вблизи прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - единственной линии 750 киловольт (кВ), обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.
Команда МАГАТЭ посетила место и заметила повреждения, вероятно, вызванные дроном, оснащенным взрывчаткой. Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС, впрочем, удар произошел по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС, отметили в организации.
После этого Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать пять конкретных принципов, установленных для защиты ЗАЭС.
Прямая речь: "Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности всех сторон".
Еще детали: Команда МАГАТЭ сообщила, что в течение последней недели военная деятельность в районе ЗАЭС "была интенсивной".
Представители организации слышали частые взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях атомной от станции.
Напомним:
- Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.
- Начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне (сооружении, предназначенном для охлаждения нагретой в процессе работы АЭС воды) автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
- Оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.
- В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.
- Из-за пожара на территории Запорожской АЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано, заявили в Минэнерго.
- Эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где произошел пожар.