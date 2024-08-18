Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 7.00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами. Усі цілі були знищені.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко

Деталі: За попередньою інформацією, тип озброєння, яке використав ворог, на кшталт "Іскандер-К". Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.

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Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені

В Києві без руйнувань та потерпілих.

Пряма мова Попка: "Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за надійний захист! Але не забуваємо, що наш власний захист залежить в багато чому від нас самих. А саме від дотримання правил поведінки при загрозах - завжди перебувати в укриттях".