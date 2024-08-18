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Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 07:58
Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами
фото: Getty Images

Через два часа после попытки нанести баллистический удар, примерно в 7.00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами. Все цели были уничтожены.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко

Детали: По предварительной информации, тип вооружения, которое использовал враг, вроде "Искандер-К". После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. 

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Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены 

В Киеве без разрушений и пострадавших. 

Прямая речь Попка: "Спасибо воинам противовоздушной обороны за надежную защиту! Но не забываем, что наша собственная защита зависит во многом от нас самих. А именно от соблюдения правил поведения при угрозах - всегда находиться в укрытиях".

ракетный ударКиеввойна
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