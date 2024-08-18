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ЗСУ відмінусували ще 1170 окупантів, знищили 7 танків та 71 артсистему

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 08:08
ЗСУ відмінусували ще 1170 окупантів, знищили 7 танків та 71 артсистему
Фото: Getty Images

За минулу добу російські війська втратили вбитими та пораненими у загарбницькій війні 1 170 військових, загальні втрати окупантів сягнули 599 350 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько/ about 599350 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8508 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,
  • артилерійських систем –  17056 (+71) од,
  • РСЗВ – 1161 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 923 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
  • крилатих ракет ‒ 2432 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2846 (+2).

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