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ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов, уничтожили 7 танков и 71 артсистему

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 08:08
ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов, уничтожили 7 танков и 71 артсистему
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские войска потеряли убитыми и ранеными в захватнической войне 1 170 военных, общие потери оккупантов достигли 599 350 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около/около 599350 (+1170) человек,
  • танков - 8508 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16480 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 17056 (+71) ед,
  • РСЗО - 1161 (+1) ед,
  • средств ПВО - 923 (+0) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13752 (+38),
  • крылатых ракет - 2432 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22992 (+79) ед,
  • специальной техники - 2846 (+2).

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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