ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов, уничтожили 7 танков и 71 артсистему
Воскресенье, 18 августа 2024, 08:08
За минувшие сутки российские войска потеряли убитыми и ранеными в захватнической войне 1 170 военных, общие потери оккупантов достигли 599 350 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около/около 599350 (+1170) человек,
- танков - 8508 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16480 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 17056 (+71) ед,
- РСЗО - 1161 (+1) ед,
- средств ПВО - 923 (+0) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13752 (+38),
- крылатых ракет - 2432 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22992 (+79) ед,
- специальной техники - 2846 (+2).