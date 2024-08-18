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У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
Фото: Facebook Садового

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про загиблого військового у Курській області РФ, з яким напередодні попрощалися містяни.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну. Мусимо це усвідовлювати і пам‘ятати тих, хто її платить".

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Деталі: За його словами, у Львові попрощалися з 30-літнім Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області. У нього залишилися батьки, дружина, син та брат.

Також громада Львова попрощалася з 43-літнім львів’янином Любомиром Крамарівським, який загинув на Сумщині. У чоловіка залишилися батьки, вагітна дружина, однорічна донька та брат.

В останню путь провели також 44-літнього львів'янина Георгія Окула, який загинув на Луганщині. В нього залишилися мама, сестри, племінники та кохана дівчина.

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Усіх воїнів поховали на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ не оприлюднює інформацію щодо загиблих і поранених в операції на Курщині.

Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський повідомляв, що операція Збройних сил у Курській області Росії триває так, як і розраховували, а плацдарм ЗСУ у регіоні "стає сильнішим".

Курська область війнаУкраїнавтрати у війні
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