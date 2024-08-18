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Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Фото: Facebook Садового

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о погибшем военном в Курской области РФ, с которым накануне попрощались горожане.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Операция ВСУ в Курской области имеет страшную цену. Должны это осознавать и помнить тех, кто ее платит".

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Детали: По его словам, во Львове попрощались с 30-летним Игорем Северенчуком, который погиб в Курской области. У него остались родители, жена, сын и брат.

Также община Львова попрощалась с 43-летним львовянином Любомиром Крамаривским, который погиб на Сумщине. У мужчины остались родители, беременная жена, годовалая дочь и брат.

В последний путь провели также 44-летнего львовянина Георгия Окула, который погиб на Луганщине. У него остались мама, сестры, племянники и любимая девушка.

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Всех воинов похоронили на Лычаковском кладбище.

Напомним, что Генштаб ВСУ не обнародует информацию о погибших и раненых в операции на Курщине.

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский сообщал, что операция Вооруженных сил в Курской области России продолжается так, как и рассчитывали, а плацдарм ВСУ в регионе "становится сильнее".

Курская область войнаУкраинапотери в войне
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