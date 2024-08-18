Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Повітряні сили оприлюднили відео руйнування ударами авіації ще одного мосту в Курській області РФ.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Пряма мова: "Курський напрямок. Мінус ще один міст!

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Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!

Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!".

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Деталі: Російські та українські телеграм-канали 18 серпня писали, що у Курській області ЗСУ пошкодили другий міст через річку Сейм – у селі Зване. Зазначалося, що через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.

Що передувало: Українська авіація зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

Російські "Z-воєнкори" зазначають, що в Глушковському районі Курської області для постачання військ РФ залишився єдиний міст у селі Кариж.