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Украинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 августа 2024, 10:35
Украинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
иллюстрация из соцсетей

Воздушные силы обнародовали видео разрушения ударами авиации еще одного моста в Курской области РФ.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "Курское направление. Минус еще один мост!

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Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий!

Еще раз спасибо летчикам за профессионализм и результат!".

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Детали: Российские и украинские телеграм-каналы 18 августа писали, что в Курской области ВСУ повредили второй мост через реку Сейм - в селе Званное. Отмечалось, что через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.

Что предшествовало: Украинская авиация разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.

Российские "Z-военкоры" отмечают, что в Глушковском районе Курской области для снабжения войск РФ остался единственный мост в селе Карыж.

Курская область войнаВоздушные силы ВСУ
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