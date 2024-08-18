Украинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Воздушные силы обнародовали видео разрушения ударами авиации еще одного моста в Курской области РФ.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "Курское направление. Минус еще один мост!

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Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий!

Еще раз спасибо летчикам за профессионализм и результат!".

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Детали: Российские и украинские телеграм-каналы 18 августа писали, что в Курской области ВСУ повредили второй мост через реку Сейм - в селе Званное. Отмечалось, что через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.

Что предшествовало: Украинская авиация разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.

Российские "Z-военкоры" отмечают, что в Глушковском районе Курской области для снабжения войск РФ остался единственный мост в селе Карыж.