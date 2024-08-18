Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ

Розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для військових потреб російської армії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату "Кавказ", що в Ростовській області російської федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ".

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Деталі: Повідомляється, що було зафіксовано щонайменше два осередки займання на території комбінату. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Завдання виконано силами й засобами головного управління розвідки МОУ у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони.

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. За даним очевидців, всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горіли резервуари з дизпаливом.