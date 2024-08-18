Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ

Разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для военных нужд российской армии.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату „Кавказ", что в Ростовской области российской федерации. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ".

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Детали: Сообщается, что было зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории комбината. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Задание выполнено силами и средствами главного управления разведки МОУ во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар - горели резервуары с дизтопливом.