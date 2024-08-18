Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
Ілюстративне фото Getty images

Разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для военных нужд российской армии.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату „Кавказ", что в Ростовской области российской федерации. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ".

Реклама:

Детали: Сообщается, что было зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории комбината. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Задание выполнено силами и средствами главного управления разведки МОУ во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар - горели резервуары с дизтопливом.

РосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Росcия
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
Россияне пытаются пробить оборону на Покровском направлении, которое штурмовали 46 раз
ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов, уничтожили 7 танков и 71 артсистему
Последние новости
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Все новости...
Реклама:
Реклама: