Россияне попали в частный дом в Мирнограде на Донетчине: погибла женщина

Российские войска утром 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области, в результате чего погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Мирноград снова под огнем, 1 человек погиб и 1 ранен. Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии - попали в частный дом".

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Детали: По его словам, погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

Филашкин в очередной раз призвал население своевременно эвакуироваться.

Напомним: Вечером, 17 августа российские войска атаковали город Мирноград Покровского района Донецкой области авиабомбой "ФАБ-500" с УМПК, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения.