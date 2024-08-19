ОВА: У Київській області ППО працювала по безпілотниках
Понеділок, 19 серпня 2024, 01:28
У повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА, сили протиповітряної оборони працювали по цілях.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Обласна влада закликала людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
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Дослівно: "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".
Доповнено: О 2.44 повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили у Києві. КМВА повідомила, що в Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО.
О 2.56 пролунав відбій загрози БпЛА.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Увечері 18 серпня через загрозу застосування ворожих безпілотників у низці областей України була оголошена повітряна тривога.