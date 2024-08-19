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ОВА: У Київській області ППО працювала по безпілотниках

Олена ІвашківПонеділок, 19 серпня 2024, 01:28
ОВА: У Київській області ППО працювала по безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, фото: Getty Images

У повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА, сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Обласна влада закликала людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. 

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Дослівно: "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Доповнено: О 2.44 повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили у Києві. КМВА повідомила, що в Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО.

О 2.56 пролунав відбій загрози БпЛА.

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ППОвійнаКиївська область
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