ОВА: У Київській області ППО працювала по безпілотниках

У повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА, сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Обласна влада закликала людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

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Дослівно: "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Доповнено: О 2.44 повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили у Києві. КМВА повідомила, що в Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО.

О 2.56 пролунав відбій загрози БпЛА.

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