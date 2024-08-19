ОВА: В Киевской области ПВО работала по беспилотникам
Понедельник, 19 августа 2024, 01:28
В воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА, силы противовоздушной обороны работали по целям.
Источник: Киевская ОВА
Детали: Областная власть призвала людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
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Дословно: "Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Дополнено: В 2.44 воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников объявили в Киеве. КМВА сообщила, что в Киевской области, недалеко от столицы уже работают силы и средства ПВО.
В 2.56 раздался отбой угрозы БпЛА.
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Напомним:
- Вечером 18 августа из-за угрозы применения вражеских беспилотников в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.