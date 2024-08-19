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ОВА: В Киевской области ПВО работала по беспилотникам

Алена ИвашкивПонедельник, 19 августа 2024, 01:28
ОВА: В Киевской области ПВО работала по беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Getty Images

В воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА, силы противовоздушной обороны работали по целям.

Источник: Киевская ОВА

Детали: Областная власть призвала людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. 

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Дословно: "Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

Дополнено: В 2.44 воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников объявили в Киеве. КМВА сообщила, что в Киевской области, недалеко от столицы уже работают силы и средства ПВО.

В 2.56 раздался отбой угрозы БпЛА.

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ПВОвойнаКиевская область
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