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Маск заперечив, що дарував Кадирову кібертрак "Тесла"

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 07:43
Маск заперечив, що дарував Кадирову кібертрак Тесла
Кадиров на фоні кібертрака "Тесла", на якому встановлений кулемет. Скриншот з відео

Засновник Tesla Ілон Маск заперечив заяву глави підконтрольної Кремлю Чечні Рамзана Кадирова, який раніше запевняв, що отримав від американського підприємця кібертрак "Тесла" у подарунок.

Джерело: Маск у відповідь на пост американського письменника, професора та політичного оглядача Сета Абрамсона у мережі Х

Деталі: Абрамсон поширив відео з Кадировим у кібертраку, на якому встановлений кулемет і зазначив, що він "заплутався".

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"Я заплутався. Військова академія США у Вест-Пойнті щойно запрошувала Ілона Маска в якості спікера, в той час як Маск надає готові до військового використання транспортні засоби ворогам Америки, що потрапили під санкції? Чому це не найбільша історія в Америці сьогодні? Чому Вест-Пойнт няньчиться з людиною, яка відкрито працює проти США?" – написав Абрамсон і позначив у цьому пості Маска. 

 
скриншот  з соцмережі Х

Деталі: Засновник "Тесла" прийшов у коментарі і образливій манері заперечив те, що дарував кібертрак Кадирову.  

"Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, ніби я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно", – написав Маск.

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скриншот  з соцмережі Х

"Ще один приклад того, як багато брешуть старі медіа", – додав Маск, хоча Кадиров опублікував своє відео з "Тесла" у досить молодій соцмережі Telegram. 

Передісторія:

МаскКадиров
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