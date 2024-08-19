Маск отрицает, что дарил Кадырову кибертрак "Тесла"

Кадыров на фоне кибертрака "Тесла", на котором установлен пулемет. Скриншот из видео

Основатель Tesla Илон Маск опроверг заявление главы подконтрольной Кремлю Чечни Рамзана Кадырова, который ранее уверял, что получил от американского предпринимателя кибертрак "Тесла" в подарок.

Источник: Маск в ответ на пост американского писателя, профессора и политического обозревателя Сета Абрамсона в сети Х

Детали: Абрамсон распространил видео с Кадыровым в кибертраке, на котором установлен пулемет и отметил, что он "запутался".

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"Я запутался. Военная академия США в Вест-Пойнте только что приглашала Илона Маска в качестве спикера, в то время как Маск предоставляет готовые к военному использованию транспортные средства врагам Америки, попавшим под санкции? Почему это не самая большая история в Америке сегодня? Почему Вест-Пойнт нянчится с человеком, который открыто работает против США?" – написал Абрамсон и отметил в этом посте Маска.

СКРИНШОТ ИЗ СОЦСЕТИ Х

Детали: Основатель "Тесла" пришел в комментарии и в оскорбительной манере отрицал то, что дарил кибертрак Кадырову.

"Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, будто я подарил кибертрак российскому генералу? Это удивительно", – написал Маск.

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СКРИНШОТ ИЗ СОЦСЕТИ Х

"Еще один пример того, как много лгут старые медиа", – добавил Маск, хотя Кадыров опубликовал свое видео с "Тесла" в довольно молодой соцсети Telegram.

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