Маск отрицает, что дарил Кадырову кибертрак "Тесла"
Основатель Tesla Илон Маск опроверг заявление главы подконтрольной Кремлю Чечни Рамзана Кадырова, который ранее уверял, что получил от американского предпринимателя кибертрак "Тесла" в подарок.
Источник: Маск в ответ на пост американского писателя, профессора и политического обозревателя Сета Абрамсона в сети Х
Детали: Абрамсон распространил видео с Кадыровым в кибертраке, на котором установлен пулемет и отметил, что он "запутался".
"Я запутался. Военная академия США в Вест-Пойнте только что приглашала Илона Маска в качестве спикера, в то время как Маск предоставляет готовые к военному использованию транспортные средства врагам Америки, попавшим под санкции? Почему это не самая большая история в Америке сегодня? Почему Вест-Пойнт нянчится с человеком, который открыто работает против США?" – написал Абрамсон и отметил в этом посте Маска.
Детали: Основатель "Тесла" пришел в комментарии и в оскорбительной манере отрицал то, что дарил кибертрак Кадырову.
"Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, будто я подарил кибертрак российскому генералу? Это удивительно", – написал Маск.
"Еще один пример того, как много лгут старые медиа", – добавил Маск, хотя Кадыров опубликовал свое видео с "Тесла" в довольно молодой соцсети Telegram.
Предыстория:
- Ранее глава подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров похвастался, что получил от основателя Tesla Илона Маска кибертрак "Тесла" и пообещал отправить это авто на войну в Украину.