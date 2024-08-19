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Британская разведка: В РФ блокируют мессенджер Signal, чтобы лишить коммуникации врагов режима

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 19 августа 2024, 13:18
Британская разведка: В РФ блокируют мессенджер Signal, чтобы лишить коммуникации врагов режима
Фото: Getty Images

В Британской разведке считают, что российские власти блокируют защищенный мессенджер Signal чтобы ограничить коммуникацию противников путинского режима.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне в понедельник

Детали: 9 августа 2024 года российские СМИ сообщили, что российский федеральный регулятор в сфере телекоммуникаций Роскомнадзор заблокировал приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal для использования на территории страны.

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Официальным обоснованием этого является "предотвращение использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

Некоторые комментаторы предполагают, что запрет направлен предотвращать распространение информации об украинском наступлении в Курской области. Но в Минобороны Британии считают, что это маловероятно.

Signal используют многие независимые российские журналисты и оппозиционные активисты, чтобы избежать всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, в частности, системы оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

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В этом контексте ограничение, вероятно, имеет целью усилить способность российских властей контролировать и ограничивать коммуникации частных лиц, враждебно настроенных к режиму.

Кроме того, параллельно российское правительство запрещает независимые медиаорганизации, прекращает работу YouTube и сервиса обмена сообщениями WhatsApp, то есть реализует меры, направленные на усиление государственного контроля над доступом к СМИ и информации.

Напомним: Недавно разведка Британии рассказала, как изменилась российская выставка оружия "Армия 2024", а также проанализировала ситуацию с дефицитом питьевой воды в российской армии.

ITразведкаРосcия
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