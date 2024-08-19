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З 20 серпня почнуть примусово евакуювати дітей із Покровська

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 серпня 2024, 14:30
З 20 серпня почнуть примусово евакуювати дітей із Покровська
фото ілюстративне з відкритих джерел

З 20 серпня у Покровську Донецької області почнеться обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей та родин із дітьми.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону та в соцмережах

Пряма мова Філашкіна: "По Покровську прийнято рішення - і з завтрашнього дня у Покровську діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей, родин з дітьми. Тому що ворог наближається, якщо буде наближатися до мвста, там теж буде прийнято рішення про збільшення комендантської години".

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Деталі: В соцмережах Філашкін уточнив, що розпочинеться примусова евакуація сімей з дітьми загалом із Покровської громади.

Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей, але за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином, зазначив він.

Пряма мова: "Тож на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

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Безпека дітей — це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію — необхідне і неминуче".

Що передувало: Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня зазначив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

Донецька областьвійнаевакуація
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