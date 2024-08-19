С 20 августа начнут принудительно эвакуировать детей из Покровска

С 20 августа в Покровске Донецкой области начнется обязательная эвакуация принудительным образом детей и семей с детьми.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона и в соцсетях

Прямая речь Филашкина: "По Покровску принято решение - и с завтрашнего дня в Покровске действует обязательная эвакуация принудительным способом детей, семей с детьми. Потому что враг приближается, если будет приближаться к городу, там тоже будет принято решение об увеличении комендантского часа".

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Детали: В соцсетях Филашкин уточнил, что начнется принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысяч детей, но за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом, отметил он.

Прямая речь: "Поэтому на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение об обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из городов Покровск и Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

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Безопасность детей – это ответственность взрослых. Когда наши города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации необходимо и неизбежно".

Что предшествовало: Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк 19 августа отметил, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию. В Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник МВА прогнозирует, что вскоре их работу придется прекращать.