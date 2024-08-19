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Данія планує виділити понад $100 млн на закупівлю зброї для України

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 19 серпня 2024, 16:20
Данія планує виділити понад $100 млн на закупівлю зброї для України
фото: Getty Images

В уряді та парламенті Данії обговорили виділення близько 783 мільйонів данських крон (115,8 мільйона доларів) на закупівлю зброї для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення данського Міністерства оборони

Деталі: Пакет військової допомоги Данії – як зазначається, вже 20-й за ліком – допоможе "задовольнити військові потреби України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі".

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Серед положень пакета – закупівля нової військової техніки через українську та данську оборонну промисловість і збільшення допомоги від міжнародних партнерів. Кошти на це планують виділити протягом цього року.

"З оперативних міркувань та з міркувань безпеки ми не можемо деталізувати повний зміст пакету допомоги", – зазначило Міноборони Данії.

Фінансування ще має затвердити фінансовий комітет парламенту Данії, йдеться в повідомленні.

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Загалом із 2023 по 2028 рік Данія заклала 64,8 млрд данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. Із них уже були витрачені або закладені 46,1 млрд крон.

У квітні влада Данії схвалила виділення додаткових 4,4 млрд данських крон на військову допомогу Україні протягом 2024 року.

Данія також бере участь у "коаліції винищувачів" і підготувала українські екіпажі, що використовуватимуть F-16.

ДаніяУкраїназброя
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