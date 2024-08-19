Дания планирует выделить более $100 млн на закупку оружия для Украины

В правительстве и парламенте Дании обсудили выделение около 783 миллионов датских крон (115,8 миллиона долларов) на закупку оружия для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение датского Министерства обороны

Детали: Пакет военной помощи Дании – как отмечается, уже 20-й по счету – поможет "удовлетворить военные потребности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

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Среди положений пакета – закупка новой военной техники через украинскую и датскую оборонную промышленность и увеличение помощи от международных партнеров. Средства на это планируют выделить в течение этого года.

"По оперативным соображениям и из соображений безопасности мы не можем детализировать полное содержание пакета помощи", – отметило Минобороны Дании.

Финансирование еще должен утвердить финансовый комитет парламента Дании, говорится в сообщении.

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Всего с 2023 по 2028 год Дания заложила 64,8 млрд датских крон на военную поддержку Украины, которую реализует через специальный Украинский фонд. Из них уже были потрачены или заложены 46,1 млрд крон.

В апреле власти Дании одобрили выделение дополнительных 4,4 млрд датских крон на военную помощь Украине в течение 2024 года.

Дания также участвует в "коалиции истребителей" и подготовила украинские экипажи, которые будут использовать F-16.