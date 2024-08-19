Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дания планирует выделить более $100 млн на закупку оружия для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 19 августа 2024, 16:20
Дания планирует выделить более $100 млн на закупку оружия для Украины
фото: Getty Images

В правительстве и парламенте Дании обсудили выделение около 783 миллионов датских крон (115,8 миллиона долларов) на закупку оружия для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение датского Министерства обороны

Детали: Пакет военной помощи Дании – как отмечается, уже 20-й по счету – поможет "удовлетворить военные потребности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Реклама:

Среди положений пакета – закупка новой военной техники через украинскую и датскую оборонную промышленность и увеличение помощи от международных партнеров. Средства на это планируют выделить в течение этого года.

"По оперативным соображениям и из соображений безопасности мы не можем детализировать полное содержание пакета помощи", – отметило Минобороны Дании.

Финансирование еще должен утвердить финансовый комитет парламента Дании, говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с 2023 по 2028 год Дания заложила 64,8 млрд датских крон на военную поддержку Украины, которую реализует через специальный Украинский фонд. Из них уже были потрачены или заложены 46,1 млрд крон.

В апреле власти Дании одобрили выделение дополнительных 4,4 млрд датских крон на военную помощь Украине в течение 2024 года.

Дания также участвует в "коалиции истребителей" и подготовила украинские экипажи, которые будут использовать F-16.

ДанияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Дания
Поляк, ударивший премьера Дании, не признал своей вины
В Копенгагене будут судить поляка, напавшего на премьера Дании
Германия вместе с Данией передали Украине 8 танков Leopard 1A5
Последние новости
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
18:44
Французская полиция раскрыла детали обвинений против основателя Telegram
Все новости...
Реклама:
Реклама: