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Зеленський: ЗСУ вже контролюють майже 100 населених пунктів Росії

Євген КізіловПонеділок, 19 серпня 2024, 21:34
Зеленський: ЗСУ вже контролюють майже 100 населених пунктів Росії
сірим кольором позначена територія курської області, що контролюється українськими військами. Мапа: Deep state

Президент Володимир Зеленський розповів, що українські Сили оборони контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти в Курській області Росії.

Джерело: Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога" в понеділок

Пряма мова: "Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України".

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Деталі: За словами президента, ця операція стала "найбільшою інвестицією" у процес звільнення українців із російського полону. "Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що наразі не може говорити відкрито про те, які саме підрозділи залучені до операції на Курщині. "Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей", - додав він.

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Що передувало: За спостереженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області 18 серпня і дещо просунулися на південний схід від Суджі.

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