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Зеленский: ВСУ уже контролируют почти 100 населенных пунктов России

Евгений КизиловПонедельник, 19 августа 2024, 21:34
Зеленский: ВСУ уже контролируют почти 100 населенных пунктов России
серым цветом обозначена территория курской области, контролируемая украинскими войсками. Карта: Deep state

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские Силы обороны контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в Курской области России.

Источник: Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа" в понедельник

Прямая речь: "Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодня наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины".

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Детали: По словам президента, эта операция стала "самой большой инвестицией" в процесс освобождения украинцев из российского плена. "Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что пока не может говорить открыто о том, какие именно подразделения привлечены к операции на Курщине. "Сейчас российское пограничье напротив нашей Сумщины в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это также - среди целей нашей операции, тактических целей", - добавил он.

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Что предшествовало: По наблюдениям аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись на юго-восток от Суджи.

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