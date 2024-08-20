Сили оборони ще тримають позиції у Нью-Йорку – джерела

Сили оборони, зокрема 53 окрема механізована бригада ЗСУ, продовжують тримати оборону в північній частині селища Нью-Йорк на Донеччині. В останньому звіті Американського інституту вивчення війни, який посилається на російських воєнних блогерів, йшлося про можливе захоплення селища.

Джерела: співрозмовники УП у керівництві 53 бригади та ОТУ "Луганськ"

Пряма мова одного зі співрозмовників у 53 бригаді: "Наші є у Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища – УП). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає".

Реклама:

Деталі: Окрім браку піхоти, розповідає інший співрозмовник УП, справа також у певних проблемах з наявним особовим складом. На напрямку Нью-Йорка та сусіднього Торецька є проблеми з вмотивованістю військових і доволі високий показник тих, хто пішов у СЗЧ (залишив позиції).

Подолавши частину Нью-Йорка, росіяни вже активно рухаються до наступного селища – Неліпівки.

Для довідки: Росіяни надзвичайно швидко захопили більшу частину Нью-Йорка – усього за 2 місяці. До кінця червня 2024-го року Нью-Йорк і Торецьк були останніми населеними пунктами, де лінія бойового зіткнення трималася на рівні АТО-ООС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

У своєму звіті за 18 серпня Американський інститут вивчення війни, посилаючись на російських військових блогерів, повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Нью-Йорка. А, можливо, і "захопили селище".

Напрямок Нью-Йорка був проблемним від початку літнього російського наступу.

Так, на початку липня бійці 206-го батальйону 241-ї бригади ТРО (Київ), які були прикомандировані до 41-ї окремої механізованої бригади на Торецькому напрямку, заявили про відсутність належної підтримки від цієї бригади.

Згодом на напрямок Нью-Йорка (на підсилення) відправили 53 бригаду, але обстановка не змінилася.

Росіяни почали наступ на Торецьк і Нью-Йорк у кінці червня 2024, і він виявися вдалим для окупантів. За даними УП, причиною цього була невдала ротація Сил оборони у червні: тоді 24 бригаду зняли з Торецька і відправили на Часів Яр, а 41 – зняли з Часового Яру і відправили на Торецьк.

Читайте також: Росія наступає на Торецьк і Нью-Йорк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП