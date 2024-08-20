Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны еще держат позиции в Нью-Йорке – источники

Ольга Кириленко, Ирина БалачукВторник, 20 августа 2024, 07:55
Силы обороны еще держат позиции в Нью-Йорке – источники
Скриншот с карты deepstatemap.live

Силы обороны, в частности 53 отдельная механизированная бригада ВСУ, продолжают держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. В последнем отчете Американского института изучения войны, который ссылается на российских военных блогеров, говорилось о возможном захвате поселка.

Источники: собеседники УП в руководстве 53 бригады и ОТГ "Луганск"

Прямая речь одного из собеседников в 53 бригаде: "Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка – УП). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет".

Реклама:

Детали: Кроме нехватки пехоты, рассказывает другой собеседник УП, дело также в определенных проблемах с имеющимся личным составом. На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СОЧ (оставил позиции).

Преодолев часть Нью-Йорка, россияне уже активно движутся к следующему поселку – Нелиповке.

Для справки: Россияне чрезвычайно быстро захватили большую часть Нью-Йорка – всего за 2 месяца. К концу июня 2024-го года Нью-Йорк и Торецк были последними населенными пунктами, где линия боевого столкновения держалась на уровне АТО-ООС.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В своем отчете за 18 августа Американский институт изучения войны, ссылаясь на российских военных блогеров, сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Нью-Йорка. А, возможно, и "захватили поселок".
  • Направление Нью-Йорка было проблемным с начала летнего российского наступления.
  • Так, в начале июля бойцы 206-го батальона 241-й бригады ТРО (Киев), которые были прикомандированы к 41-й отдельной механизированной бригаде на Торецком направлении, заявили об отсутствии должной поддержки от этой бригады.
  • Впоследствии на направление Нью-Йорка (на усиление) отправили 53 бригаду, но обстановка не изменилась.
  • Россияне начали наступление на Торецк и Нью-Йорк в конце июня 2024 года, и оно оказалось удачным для оккупантов. По данным УП, причиной этого была неудачная ротация Сил обороны в июне: тогда 24 бригаду сняли с Торецка и отправили на Часов Яр, а 41 – сняли с Часового Яра и отправили на Торецк.

Читайте также: Россия наступает на Торецк и Нью-Йорк и убивает гражданских – фоторепортаж УП

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области усилили комендантский час еще в двух населенных пунктах
Оккупанты штурмуют украинские позиции, с начала суток уже было 78 боестолкновений – Генштаб
Россияне ударили по Торецку и Заречному – убили 4 гражданских
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Все новости...
Реклама:
Реклама: