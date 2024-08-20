Силы обороны еще держат позиции в Нью-Йорке – источники

Силы обороны, в частности 53 отдельная механизированная бригада ВСУ, продолжают держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. В последнем отчете Американского института изучения войны, который ссылается на российских военных блогеров, говорилось о возможном захвате поселка.

Источники: собеседники УП в руководстве 53 бригады и ОТГ "Луганск"

Прямая речь одного из собеседников в 53 бригаде: "Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка – УП). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет".

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Детали: Кроме нехватки пехоты, рассказывает другой собеседник УП, дело также в определенных проблемах с имеющимся личным составом. На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СОЧ (оставил позиции).

Преодолев часть Нью-Йорка, россияне уже активно движутся к следующему поселку – Нелиповке.

Для справки: Россияне чрезвычайно быстро захватили большую часть Нью-Йорка – всего за 2 месяца. К концу июня 2024-го года Нью-Йорк и Торецк были последними населенными пунктами, где линия боевого столкновения держалась на уровне АТО-ООС.

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Предыстория:

В своем отчете за 18 августа Американский институт изучения войны, ссылаясь на российских военных блогеров, сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Нью-Йорка. А, возможно, и "захватили поселок".

Направление Нью-Йорка было проблемным с начала летнего российского наступления.

Так, в начале июля бойцы 206-го батальона 241-й бригады ТРО (Киев), которые были прикомандированы к 41-й отдельной механизированной бригаде на Торецком направлении, заявили об отсутствии должной поддержки от этой бригады.

Впоследствии на направление Нью-Йорка (на усиление) отправили 53 бригаду, но обстановка не изменилась.

Россияне начали наступление на Торецк и Нью-Йорк в конце июня 2024 года, и оно оказалось удачным для оккупантов. По данным УП, причиной этого была неудачная ротация Сил обороны в июне: тогда 24 бригаду сняли с Торецка и отправили на Часов Яр, а 41 – сняли с Часового Яра и отправили на Торецк.

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