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Росіяни концентрують атаки на Покровському напрямку: за добу понад 60 бойових зіткнень

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 серпня 2024, 08:52
Росіяни концентрують атаки на Покровському напрямку: за добу понад 60 бойових зіткнень
Фото: Getty Images

Минулої доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, 63 з яких – на Покровському напрямку. Загалом російські війська атакували 10 напрямків фронту.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять ініційованих ним бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки,  Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак неподалік Івано-Дар’ївки, Спірного і Верхньокам’янського.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Двадцять чотири рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка,  Залізне та, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше - в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Володимирівки і Солодкого.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Херсонщині, на Придніпровському напрямку, відбито один штурм загарбниками українських позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал.

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