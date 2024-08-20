Россияне концентрируют атаки на Покровском направлении: за сутки более 60 боевых столкновений
За прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений, 63 из которых - на Покровском направлении. В целом российские войска атаковали 10 направлений фронта.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, всего произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в сторону Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского.
На Северском направлении Силами обороны отражено 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.
Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.
На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времовском направлении противник совершил пять попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.
На Херсонщине, на Приднепровском направлении, отбит один штурм захватчиками украинских позиций.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.
Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал.