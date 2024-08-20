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Россияне концентрируют атаки на Покровском направлении: за сутки более 60 боевых столкновений

Станислав ПогориловВторник, 20 августа 2024, 08:52
Россияне концентрируют атаки на Покровском направлении: за сутки более 60 боевых столкновений
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений, 63 из которых - на Покровском направлении. В целом российские войска атаковали 10 направлений фронта.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, всего произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

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На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражено 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил пять попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

На Херсонщине, на Приднепровском направлении, отбит один штурм захватчиками украинских позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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