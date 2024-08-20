Росіяни убили 5 цивільних на Донеччині за добу – ОВА
Вівторок, 20 серпня 2024, 10:59
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинули 5 мирних мешканців, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
Джерело: Філашкін у Telegram
Деталі: За словами голови ОВА, за минулу добу росіяни убили 3 людей Зарічному Лиманської територіальної громади, 1 людину у Торецьку та 1 – у Сіверську.
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Крім того, ще 7 людей дістали поранення (3 – у Торецьку, 2 – у Часовоярській ТГ, 1 – у Сіверську та 1 – у Селидовому).
Також зафіксовано багато руйнувань за добу – це десятки приватних та багатоповерхових будинків, соціальні об'єкти, адмінбудівлі, агропідприємство та гаражі.
"Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 3 426 людей, у тому числі 302 дитини", – повідомив Філашкін.
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Передісторія:
- Раніше Донецька обласна прокуратура повідомила, що удень 19 серпня російські військові обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області, у результаті чого загинули 4 місцевих мешканців.