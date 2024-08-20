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Россияне убили 5 гражданских в Донецкой области за сутки – ОВА

Ирина БалачукВторник, 20 августа 2024, 10:59
Россияне убили 5 гражданских в Донецкой области за сутки – ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

В результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей, сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

Источник: Филашкин в Telegram

Детали: По словам главы ОВА, за минувшие сутки россияне убили 3 человека в Заречном Лиманской территориальной общины, 1 человека в Торецке и 1 – в Северске.

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Кроме того, еще 7 человек получили ранения (3 – в Торецке, 2 – в Часовоярской ТО, 1 – в Северске и 1 – в Селидовом). 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

Также зафиксировано много разрушений за сутки – это десятки частных и многоэтажных домов, социальные объекты, админздания, агропредприятие и гаражи. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

"Всего за сутки с линии фронта эвакуированы 3 426 человек, в том числе 302 ребенка", – сообщил Филашкин. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

Предыстория: 

  • Ранее Донецкая областная прокуратура сообщила, что днем 19 августа российские военные обстреляли город Торецк и поселок Заречное Донецкой области, в результате чего погибли 4 местных жителя.

Донецкая областьвойнажертвы
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