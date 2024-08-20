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В УПЦ МП прокоментували ухвалення заборони релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 серпня 2024, 16:14
В УПЦ МП прокоментували ухвалення заборони релігійних організацій, пов'язаних із РФ
речник УПЦ МП архієпископ Климент. Фото: news.church.ua

Після ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, УПЦ МП планує і надалі жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне, – заявляють там.

Джерело: голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент в коментарі hromadske

Деталі: За його словами, згаданий законопроєкт №8371 "можливо і забороняє УПЦ МП", однак в Української православної церкви, мовляв, немає додатку "МП".

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"Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об’єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об’єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати", — вважає митрополит.

Він стверджує, що закон, за який нині проголосували депутати, — більше не про саму церкву, а про її майно. За словами митрополита Климента, така ситуація нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим.

За словами архиєрея, "УПЦ не має адміністративних зв’язків з закордонними центрами", і мовляв, "не існує жодного українського документа, який би це підтверджував".

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На запитання, чи планує УПЦ МП об’єднуватися з ПЦУ, владика Климент заявив, що УПЦ "неодноразово закликала ПЦУ до пошуків шляхів об’єднання українського православ’я", а втім, там не почули "нічого адекватного у відповідь".

Додатково: За даними пресслужби СБУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами спецслужби відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 церковників УПЦ МП, майже 50-м із них повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки.

УПЦ МПзаконодавствоВерховна Рада
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