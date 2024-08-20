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В УПЦ МП прокомментировали принятие запрета религиозных организаций, связанных с РФ

Валентина РоманенкоВторник, 20 августа 2024, 16:14
В УПЦ МП прокомментировали принятие запрета религиозных организаций, связанных с РФ
пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент. Фото: news.church.ua

После принятия закона о запрете связанных с РФ религиозных организаций УПЦ МП планирует и в дальнейшем жить как "истинная церковь", а любые попытки ее запретить могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет, - заявляют там.

Источник: глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент в комментарии hromadske

Детали: По его словам, упомянутый законопроект №8371 "возможно и запрещает УПЦ МП", однако у Украинской православной церкви, мол, нет приставки "МП".

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"Украинская православная церковь и в дальнейшем будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут лишь к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать", - считает митрополит.

Он утверждает, что закон, за который ныне проголосовали депутаты, - больше не о самой церкви, а о ее имуществе. По словам митрополита Климента, такая ситуация напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым.

По словам архиерея, "УПЦ не имеет административных связей с зарубежными центрами", и, мол, "не существует ни одного украинского документа, который бы это подтверждал".

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На вопрос, планирует ли УПЦ МП объединяться с ПЦУ, владыка Климент заявил, что УПЦ "неоднократно призывала ПЦУ к поискам путей объединения украинского православия", а впрочем, там не услышали "ничего адекватного в ответ".

Дополнительно: По данным пресс-службы СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ по материалам спецслужбы открыты уголовные производства в отношении более 100 церковников УПЦ МП, почти 50 из них сообщено о подозрении, а 26 вынесены судебные приговоры.

УПЦ МПзаконодательствоВерховная Рада
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