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Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 серпня 2024, 12:23
Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк, Роман Лозинський у соцмережах

Пряма мова Железняка: "Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.

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В народі - закон про заборону московської церкви)".

Деталі: "За" у другому читанні проголосували 265 нардепів.

Железняк зазначає, що закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту  -  згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
  • Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
  • 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ (МП), тим самим зірвавши пленарне засідання.

Читайте також: Закон Божий. Як і коли Рада хоче заборонити Московський патріархат

УПЦ МПВерховна Рада
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