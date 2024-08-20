Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.
Джерело: народні депутати Ярослав Железняк, Роман Лозинський у соцмережах
Пряма мова Железняка: "Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.
В народі - закон про заборону московської церкви)".
Деталі: "За" у другому читанні проголосували 265 нардепів.
Железняк зазначає, що закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.
Передісторія:
- Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
- Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
- 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ (МП), тим самим зірвавши пленарне засідання.
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