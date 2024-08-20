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Деякі союзники не виконують обіцянок щодо постачання систем ППО Україні – Bloomberg

Євген КізіловВівторок, 20 серпня 2024, 18:15
Деякі союзники не виконують обіцянок щодо постачання систем ППО Україні – Bloomberg
ілюстративне фото від Getty Images

Низка союзників України по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання для захисту від наступу Росії.

Джерело: Bloomberg із посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням

Деталі: За інформацією джерел, кілька країн-членів ООН досі не виконали зобов'язань, які вони взяли на себе на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні. Серед них - обіцянки надіслати щонайменше п'ять додаткових систем дальнього радіусу дії. Американський президент Джо Байден навіть назвав їх "історичною пожертвою".

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США, Німеччина та Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Patriot, а четвертий має бути складений з компонентів, наданих кількома країнами. Італія пообіцяла надіслати зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Інші члени НАТО зобов'язалися надати Україні інші системи та боєприпаси.

За словами співрозмовників видання, багато з цих обіцянок "навряд чи будуть виконані до осені", коли, як очікується, Росія скористається вразливістю виснаженої війною України та посилить бомбардування її критично важливих об'єктів інфраструктури.

Одне з джерел каже, що підтримка союзників України залишається нерівномірною, інше стверджує, що деякі союзники відстають у наданні військової допомоги Україні, що негативно впливає на її обороноздатність.

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Що передувало: У відеозверненні 18 серпня Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність пришвидшення постачання зброї та снарядів від партнерів.

НАТОППОУкраїнавійна
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