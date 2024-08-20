Деякі союзники не виконують обіцянок щодо постачання систем ППО Україні – Bloomberg

Низка союзників України по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання для захисту від наступу Росії.

Джерело: Bloomberg із посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням

Деталі: За інформацією джерел, кілька країн-членів ООН досі не виконали зобов'язань, які вони взяли на себе на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні. Серед них - обіцянки надіслати щонайменше п'ять додаткових систем дальнього радіусу дії. Американський президент Джо Байден навіть назвав їх "історичною пожертвою".

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США, Німеччина та Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Patriot, а четвертий має бути складений з компонентів, наданих кількома країнами. Італія пообіцяла надіслати зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Інші члени НАТО зобов'язалися надати Україні інші системи та боєприпаси.

За словами співрозмовників видання, багато з цих обіцянок "навряд чи будуть виконані до осені", коли, як очікується, Росія скористається вразливістю виснаженої війною України та посилить бомбардування її критично важливих об'єктів інфраструктури.

Одне з джерел каже, що підтримка союзників України залишається нерівномірною, інше стверджує, що деякі союзники відстають у наданні військової допомоги Україні, що негативно впливає на її обороноздатність.

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Що передувало: У відеозверненні 18 серпня Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність пришвидшення постачання зброї та снарядів від партнерів.