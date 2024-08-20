Некоторые союзники не выполняют обещаний по поставкам систем ПВО Украине – Bloomberg

Ряд союзников Украины по НАТО не выполняют своих обязательств по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования для защиты от наступления России.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом

Детали: По информации источников, несколько стран-членов ООН до сих пор не выполнили обязательств, которые они взяли на себя на июльском саммите Альянса в Вашингтоне. Среди них - обещания прислать не менее пяти дополнительных систем дальнего радиуса действия. Американский президент Джо Байден даже назвал их "историческим пожертвованием".

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США, Германия и Румыния пообещали прислать по одному комплексу Patriot, а четвертый должен быть составлен из компонентов, предоставленных несколькими странами. Италия пообещала прислать зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. Другие члены НАТО обязались предоставить Украине другие системы и боеприпасы.

По словам собеседников издания, многие из этих обещаний "вряд ли будут выполнены до осени", когда, как ожидается, Россия воспользуется уязвимостью истощенной войной Украины и усилит бомбардировки ее критически важных объектов инфраструктуры.

Один из источников говорит, что поддержка союзников Украины остается неравномерной, другой утверждает, что некоторые союзники отстают в предоставлении военной помощи Украине, что негативно влияет на ее обороноспособность.

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Что предшествовало: В видеообращении 18 августа Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения поставок оружия и снарядов от партнеров.