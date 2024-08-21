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США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 21 серпня 2024, 02:14
США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині – Пентагон
фото: Getty Images

Пентагон обговорює з Україною довгострокові цілі наступу в Курській області, де Сили оборони продемонстрували "креативність і бойову доблесть".

Джерело: речник Пентагону генерал Патрик Райдер, цитують Укрінформ і Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми продовжуємо обговорення з українцями щодо їхніх цілей".

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Деталі: Райдер нагадав: президент Володимир Зеленський сказав, що наступ у Курській області здійснено для створення буферної зони.

"Тому ми проводимо розмови, щоб дізнатися більше про їхні (українців – ред.) цілі", – додав генерал.

Він вкотре наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на тому, щоб дати Україні можливість бути вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

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Райдер запевнив, що Штати продовжать підтримку України у довгостроковій перспективі.

Пряма мова: "Що стосується їхньої операції в Курську, то вони (Сили оборони – ред.) явно змусили росіян відбиватися. Вона, безумовно, продемонструвала креативність і бойову доблесть українців, але коли справа доходить до їхніх довгострокових цілей, то ми все ще обговорюємо це з ними".

Деталі: Райдер підтвердив, що РФ "перекинула невелику кількість військ у Курську область, для реагування".

Він наголосив: "Росія справді щосили намагається відреагувати… але ми й далі бачимо певні успіхи України в цьому плані".

Водночас представник Пентагону повторив, що політика використання американських засобів ураження дальнього радіуса дії для ударів углиб Росії не змінилася. При цьому він зауважив, що не вдаватиметься "в деталі вибору Україною сил і засобів при проведенні своїх операцій".

Нагадаємо: Неофіційно повідомлялось, що Москва перекинула на Курщину "тисячі" військових із української ділянки фронту.

США офіційно відмовляються оцінювати події в Курській області, але в Конгресі операцію ЗСУ називають "історичною" і такою, що може змінити перебіг війни.

СШАКурська область війна
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