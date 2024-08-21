США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции на Курщине – Пентагон

Пентагон обсуждает с Украиной долгосрочные цели наступления в Курской области, где Силы обороны продемонстрировали "креативность и боевую доблесть".

Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, цитируют Укринформ и Радио Свобода

Прямая речь: "Мы продолжаем обсуждение с украинцами относительно их целей".

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Детали: Райдер напомнил: президент Владимир Зеленский сказал, что наступление в Курской области осуществлено для создания буферной зоны.

"Поэтому мы проводим разговоры, чтобы узнать больше об их (украинцев – ред.) целях", – добавил генерал.

Он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на том, чтобы дать Украине возможность быть свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

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Райдер заверил, что Штаты продолжат поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Прямая речь: "Что касается их операции в Курске, то они (Силы обороны – ред.) явно заставили россиян отбиваться. Она, безусловно, продемонстрировала креативность и боевую доблесть украинцев, но когда дело доходит до их долгосрочных целей, то мы все еще обсуждаем это с ними".

Детали: Райдер подтвердил, что РФ "перебросила небольшое количество войск в Курскую область, для реагирования".

Он подчеркнул: "Россия действительно изо всех сил пытается отреагировать... но мы и дальше видим определенные успехи Украины в этом плане".

В то же время пресс-секретарь Пентагона повторил, что политика использования американских средств поражения дальнего радиуса действия для ударов вглубь России не изменилась. При этом он отметил, что не будет вдаваться "в детали выбора Украиной сил и средств при проведении своих операций".

Напомним: Неофициально сообщалось, что Москва перебросила на Курщину "тысячи" военных с украинского участка фронта.

США официально отказываются оценивать события в Курской области, но в Конгрессе операцию ВСУ называют "исторической" и такой, что может изменить ход войны.