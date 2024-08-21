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В Україні – масштабна повітряна тривога, на підступах до Києва працювала ППО

Ольга Глущенко Середа, 21 серпня 2024, 04:24
В Україні – масштабна повітряна тривога, на підступах до Києва працювала ППО
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 21 серпня у столиці Україні та більшості областей була оголошена повітряна тривога.

Джерело: КМДА, КМВА, мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: О 4:16 у Києві оголосили повітряну тривогу.

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Повітряні сили з вечора 20 серпня попереджали про запущені росіянами ударні безпілотники.

КМВА повідомила, що на підступах до Києва працює ППО.

Оновлено: О 4:30 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

О 5:07 у Києві знову оголосили повітряну тривогу, а о 5:18 був відбій тривоги.

О 6:48 у Києві оголосили повітряну тривогу.

Київповітряна тривогаППО
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