В Україні – масштабна повітряна тривога, на підступах до Києва працювала ППО
Середа, 21 серпня 2024, 04:24
Вночі 21 серпня у столиці Україні та більшості областей була оголошена повітряна тривога.
Джерело: КМДА, КМВА, мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: О 4:16 у Києві оголосили повітряну тривогу.
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Повітряні сили з вечора 20 серпня попереджали про запущені росіянами ударні безпілотники.
КМВА повідомила, що на підступах до Києва працює ППО.
Оновлено: О 4:30 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
ВІДЕО ДНЯ
О 5:07 у Києві знову оголосили повітряну тривогу, а о 5:18 був відбій тривоги.
О 6:48 у Києві оголосили повітряну тривогу.