В Украине – масштабная воздушная тревога, на подступах к Киеву работала ПВО

Ночью 21 августа в столице Украины и большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Источник: КГГА, КГВА, карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В 4:16 в Киеве объявили воздушную тревогу.

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Воздушные силы с вечера 20 августа предупреждали о запущенных россиянами ударных беспилотниках.

КГВА сообщила, что на подступах к Киеву работает ПВО.

Обновлено: В 4:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

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В 5:07 в Киеве снова объявили воздушную тревогу, а в 5:18 был отбой тревоги.

В 6:48 в Киеве объявили воздушную тревогу.