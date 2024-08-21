В Украине – масштабная воздушная тревога, на подступах к Киеву работала ПВО
Среда, 21 августа 2024, 04:24
Ночью 21 августа в столице Украины и большинстве областей была объявлена воздушная тревога.
Источник: КГГА, КГВА, карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: В 4:16 в Киеве объявили воздушную тревогу.
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Воздушные силы с вечера 20 августа предупреждали о запущенных россиянами ударных беспилотниках.
КГВА сообщила, что на подступах к Киеву работает ПВО.
Обновлено: В 4:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
ВИДЕО ДНЯ
В 5:07 в Киеве снова объявили воздушную тревогу, а в 5:18 был отбой тревоги.
В 6:48 в Киеве объявили воздушную тревогу.