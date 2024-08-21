Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине – масштабная воздушная тревога, на подступах к Киеву работала ПВО

Ольга ГлущенкоСреда, 21 августа 2024, 04:24
В Украине – масштабная воздушная тревога, на подступах к Киеву работала ПВО
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 21 августа в столице Украины и большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Источник: КГГА, КГВА, карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В 4:16 в Киеве объявили воздушную тревогу.

Реклама:

Воздушные силы с вечера 20 августа предупреждали о запущенных россиянами ударных беспилотниках.

КГВА сообщила, что на подступах к Киеву работает ПВО.

Обновлено: В 4:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

В 5:07 в Киеве снова объявили воздушную тревогу, а в 5:18 был отбой тревоги.

В 6:48 в Киеве объявили воздушную тревогу.

Киеввоздушная тревогаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Киев
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Киеве задержан адвокат, который организовал "схему для уклонистов"
Россияне атаковали Киев дронами и ракетами, но ПВО все сбила – ОВА
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: