Над Вінниччиною збили 4 "Шахеди", є пошкодження – ОВА

Уночі 21 серпня над Вінницькою областю збили 4 "Шахеди", уламки пошкодили цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook

Пряма мова чиновниці: "У ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. За результатами роботи ППО збито 4 БпЛА.

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Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку, а також даху ще одного житлового будинку".

Деталі: Заболотна підкреслила, що минулося без постраждалих.

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