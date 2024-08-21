Над Вінниччиною збили 4 "Шахеди", є пошкодження – ОВА
Середа, 21 серпня 2024, 08:13
Уночі 21 серпня над Вінницькою областю збили 4 "Шахеди", уламки пошкодили цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook
Пряма мова чиновниці: "У ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. За результатами роботи ППО збито 4 БпЛА.
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Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку, а також даху ще одного житлового будинку".
Деталі: Заболотна підкреслила, що минулося без постраждалих.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 21 серпня у столиці Україні та більшості областей оголосили повітряну тривогу через російські "Шахеди".