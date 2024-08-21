Над Винницкой областью сбили 4 "Шахеда", есть повреждения – ОВА
Среда, 21 августа 2024, 08:13
Ночью 21 августа над Винницкой областью сбили 4 "Шахеда", обломки повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook
Прямая речь чиновницы: "В ночь на 21 августа в общем в область зашло 8 БпЛА. По результатам работы ПВО сбито 4 БпЛА.
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Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома, а также крыши еще одного жилого дома".
Детали: Заболотная подчеркнула, что обошлось без пострадавших.
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- Ночью 21 августа в столице Украины и большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за российских "Шахедов".