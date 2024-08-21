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Над Винницкой областью сбили 4 "Шахеда", есть повреждения – ОВА

Ирина БалачукСреда, 21 августа 2024, 08:13
Над Винницкой областью сбили 4 Шахеда, есть повреждения – ОВА
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 21 августа над Винницкой областью сбили 4 "Шахеда", обломки повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook

Прямая речь чиновницы: "В ночь на 21 августа в общем в область зашло 8 БпЛА. По результатам работы ПВО сбито 4 БпЛА.

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Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома, а также крыши еще одного жилого дома".

Детали: Заболотная подчеркнула, что обошлось без пострадавших.

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