ЗСУ вночі вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області
Середа, 21 серпня 2024, 09:22
В ніч на 21 серпня захисники завдали удару по російській позиції ЗРК С-300 в Новошахтинську Ростовської області Росії.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "У ніч на 21 серпня підрозділи військово-морських сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ".
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Деталі: У Генштабі повідомляють, що у визначених точках прицілювання спостерігались вибухи.
Проте наразі точність ураження дорозвідується.
Комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України.
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