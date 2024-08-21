ЗСУ вночі вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області

В ніч на 21 серпня захисники завдали удару по російській позиції ЗРК С-300 в Новошахтинську Ростовської області Росії.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У ніч на 21 серпня підрозділи військово-морських сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ".

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Деталі: У Генштабі повідомляють, що у визначених точках прицілювання спостерігались вибухи.

Проте наразі точність ураження дорозвідується.

Комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України.

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