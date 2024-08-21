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ВСУ ночью ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области

Алена МазуренкоСреда, 21 августа 2024, 09:22
ВСУ ночью ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области
Фото Минобороны РФ

В ночь на 21 августа защитники нанесли удар по российской позиции ЗРК С-300 в Новошахтинске Ростовской области России.

Источник: Генштаб

Дословно: "В ночь на 21 августа подразделения военно-морских сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ".

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Детали: В Генштабе сообщают, что в определенных точках прицеливания наблюдались взрывы.

Однако пока точность поражения доразведывается.

Комплексы С-300 российские захватчики используют для ударов по мирным городам Украины.

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